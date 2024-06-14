وصول 113 لاجئا ومهاجرا إلى رواندا وفق آلية المرور الطارئ

أفادت دائرة الهجرة الرواندية بأن 113 لاجئا ومهاجرا من جنوب السودان وإريتريا وساحل العاج والصومال وصلوا إلى البلاد قادمين من ليبيا، بموجب اتفاقية المرور الطارئ بين رواندا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وآلية المرور الطارئ اتفاقية دخلت حيز التنفيذ عام 2019، لدعم المهاجرين الأفارقة العالقين في مرافق الاحتجاز في ليبيا، تم إقرارها بعد اقتراح تقدم به الرئيس الرواندي بول كاغامي عام 2018، مع تصاعد أعداد اللاجئين الأفارقة المحتجزين في ليبيا بعد محاولاتهم عبور المتوسط باتجاه أوروبا.

واستقبلت رواندا بموجب الآلية قرابة 2300 مهاجر وطالب لجوء، انتقل أكثر من 1300 منهم إلى دول ثالثة، حسب ما تتيحه الآلية، وفق وزارة إدارة الطوارئ الرواندية.

وتتيح رواندا عدة خيارات أمام اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها وفق الاتفاقية، من بينها البقاء على أراضيها أو إعادة الإسكان في دول ثالثة.

والأسبوع الماضي، قالت بريطانيا إن أول رحلة إلى رواندا ستقلع يوم 24 يوليو/تموز المقبل، رغم أن ذلك يعتمد على فوز المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع من الشهر المقبل، وذلك وفق قانون بريطاني واتفاق مع رواندا لترحيل اللاجئين إليها.