وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم فرنسا والخارجية تتبرأ

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، مبادرة فرنسية جديدة لمحاولة احتواء التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، متهما باريس بـ"العدائية" حيال تل أبيب.

وكتب غالانت، على منصة إكس، "فيما نخوض حربا عادلة دفاعا عن شعبنا، اعتمدت فرنسا سياسة عدائية حيال إسرائيل. وعبر قيامها بذلك، تتجاهل فرنسا الفظائع التي ترتكبها حماس"، مضيفا "إسرائيل لن تكون جزءا من الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الخميس إن بلاده والولايات المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي" على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات شبه اليومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وقال ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية إن غالانت تحدث بصفته وزيرا للدفاع.

يشار إلى أن فرنسا ألغت الشهر الماضي مشاركة مصنعي أسلحة إسرائيليين في معرض الدفاع "يوروساتوري" المقرر في باريس من 17 إلى 21 يونيو/حزيران الجاري.

وجاء القرار الفرنسي على خلفية موجة السخط الدولية بشأن مسار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

لكن مسؤولين كبارا في وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتبروا هجوم غالانت على باريس "غير صائب وفي غير محله بالرغم من الخلاف بين إسرائيل وفرنسا".

وذكّروا بأن "فرنسا شاركت بفاعلية في الدفاع عن أجواء إسرائيل" ليلة 13-14 أبريل/نيسان للمساعدة في التصدي لهجوم غير مسبوق شنته إيران ضد إسرائيل".

وأضافوا "منذ بداية الحرب، تميزت فرنسا بسياسة واضحة من الإدانة والعقوبات ضد حماس"، كما أن "السلطات الفرنسية تحارب بنشاط آفة معاداة السامية".