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عاجل| كتائب القسام: فجرنا منزلا فخخ مسبقا بقوة صهيونية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة

14/6/2024-|آخر تحديث: 14/6/202407:50 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

 

 

المصدر : الجزيرة