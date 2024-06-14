القسام تعلن مقتل وجرح أفراد قوتين إسرائيليتين بحي الزيتون

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن تمكن مقاتليها من تفجير منزل وعين نفق مفخخين في قوتين إسرائيليتين، بحي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، وإيقاع أفرادهما بين قتيل وجريح.

وقالت القسام في بيان إنها فجرت منزلا سبق تفخيخه، بعد تحصن قوة بداخله شرق حي الزيتون، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأضافت أن مقاتليها رصدوا هبوط طائرة مروحية "بلاك هوك" في محيط المنزل لإجلاء الجرحى والقتلى.

كما أعلنت القسام عن تمكن مقاتليها من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، قالت كتائب القسام إنها استهدفت تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة شرق حي الزيتون بقذائف الهاون عيار 120ملم.

وأمس الخميس، بثت القسام مشاهد قالت إنها تظهر قصفها قوات الاحتلال المتوغلة شرق حي الزيتون بقذائف الهاون.

كما قالت القسام إنها استهدفت كذلك قوات العدو المتمركزة جنوب وجنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح، جنوبي القطاع، بقذائف الهاون.

كما أعلنت استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام في مقطع فيديو قصير مقتل أسيرين إسرائيليين بقصف إسرائيلي على مدينة رفح قبل أيام.

ومنذ أكثر من 8 أشهر، تواصل إسرائيل حربها على غزة، التي يصفها خبراء دوليون بحرب إبادة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف، فضلا عن تدمير نحو 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات، وذلك رغم قرارات دولية عدة من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية تطالبها بوقف العمليات العسكرية.