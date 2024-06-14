"المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف قاعدة جوية بإسرائيل

أعلنت ما تُسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، صباح اليوم الجمعة، قصف قاعدة جوية داخل إسرائيل، فيما لم يصدر رد من جيش الاحتلال.

وقالت المقاومة العراقية، في بيان نشرته عبر منصة تليغرام، إنها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الاستمرار "في دك معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة ورفح، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

و"المقاومة الإسلامية في العراق" تشكيل عسكري فضفاض، واسم عام يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة والمدعومة من إيران، ظهر عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد أعلنت أكثر من مرة تنفيذ عمليات استهدفت قواعد أميركية في العراق وسوريا ومواقع داخل "الأراضي الفلسطينية المحتلة".