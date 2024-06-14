الجيش الأميركي: إصابة بحّار بهجوم للحوثيين في خليج عدن

أعلن الجيش الأميركي إصابة بحّار بجروح خطيرة في هجوم صاروخي شنّه الحوثيون في اليمن على سفينة شحن بخليج عدن أمس الخميس.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنّ السفينة التجارية التي ترفع علم بالاو ومملوكة لأوكرانيا أبلغت عن وقوع "أضرار وحريق على متنها. يواصل الطاقم مكافحة النيران. لقد أصيب أحد البحارة بجروح خطيرة".

وأضافت سنتكوم أنّ القوات الأميركية أخلت الجريح إلى سفينة أخرى لتلقّي العلاج.

وحذّرت القيادة العسكرية الأميركية في بيانها من أنّ ما سمته "السلوك المتهوّر للحوثيين، المدعومين من إيران، يهدّد الاستقرار الإقليمي ويعرّض للخطر حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأتى بيان الجيش الأميركي بعيد إعلان وكالة بريطانية للأمن البحري أنّ حريقاً اندلع على متن سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن.

وقالت وكالة "يو كيه إم تي أو" -التي تديرها البحرية البريطانية- إن السفينة أصيبت "بمقذوفين مجهولين، مما أدى إلى نشوب حريق على متنها".

ووفقاً لشركة "أمبري" الأمنية فقد أصيبت السفينة بصاروخ أثناء إبحارها في خليج عدن جنوب اليمن.

وقالت "أمبري" في بيان "ننصح سفن الشحن التجارية بالبقاء بعيداً تماماً من السفينة المتضررة ووقف تحركات طاقمها" مضيفة أن "السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل الحوثيين".

هجمات متعددة

وفي هجوم منفصل، أوردت وكالة "يو كيه إم تي أو" أن انفجارا وقع قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر، على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون، من دون تسجيل أضرار أو إصابات.

وكان الحوثيون أعلنوا أمس أنّهم هاجموا 3 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك السفينة "فيربينا" وذلك "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على الجرائم المرتكبة بحق سكان قطاع غزة، ورداً على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن".

والخميس أيضا أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارتين في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب إن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارتين مديرية الصليف في محافظة الحديدة".

والأربعاء، أصيبت السفينة التجارية "توتور" التي تملكها شركة يونانية بأضرار أثناء إبحارها في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، في هجوم تبنّاه الحوثيون، وأسفر -وفق الجيش الأميركي- عن تسرب مياه خطير على متن السفينة.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يشنّ الحوثيون هجمات متكررة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويقول الحوثيون إنّهم ينفّذون هذه الهجمات تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، حيث تشنّ إسرائيل منذ نحو 9 أشهر حرباً مستمرة على القطاع خلفت حتى اليوم أكثر من 122 ألف شهيد ومصاب وآلاف المفقودين ودمارا هائلا ومجاعة أسفرت عن وفاة عشرات الأطفال والمسنين.