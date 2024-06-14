إسقاط مسيرات وهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي أسقط 87 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، في المقابل قالت كييف إنها أسقطت 7 صواريخ و17 طائرة مسيرة أطلقتها موسكو في هجمات الليلة الماضية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 87 طائرة مسيرة أوكرانية حلّقت فوق 6 مناطق في البلاد، 70 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف.

في المقابل، قال الجيش الأوكراني إنه تمكن من إسقاط 7 من أصل 14 صاروخا، وكذلك 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجمات الليلة الماضية على غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية إيليا يفلاش عبر التلفزيون الوطني إن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية الحيوية، وأهدافا عسكرية خلال الهجوم.

وذكر حاكم خميلنيتسكي أن الجيش دمر 11 هدفا جويا فوق المنطقة الواقعة غرب أوكرانيا، وتسببت إحدى الهجمات في نشوب حريق في البنية التحتية، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضاف الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 7 من أصل 10 صواريخ كروز.

وقال حاكم زاباروجيا إن صاروخا ضرب منطقة مفتوحة دون ورود تقارير عن أضرار ولا إصابات.

وتسببت الهجمات الجوية الروسية هذا الربيع في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وقال شاهد من "رويترز" إن صوت انفجار دوى في أنحاء منطقة خارج العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، بعد انطلاق صفارات إنذار وتحذيرات من الجيش من هجوم صاروخي روسي محتمل.

وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن قوات الدفاع الجوي تعمل في منطقة كييف، وطلب من السكان البقاء في الملاجئ.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الثالث، وكثفت روسيا في الآونة الأخيرة هجماتها بعيدة المدى، التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، وألحقت أضرارا جسيمة بنظام الطاقة في البلاد في مارس/آذار الماضي.