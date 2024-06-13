10 جرحى في حريق مصفاة نفط بأربيل ومحاولات إخماده مستمرة

أُصيب ما لا يقلّ عن 10 أشخاص معظمهم عناصر إطفاء اليوم الخميس خلال محاولة السيطرة على حريق مستمر منذ ساعات في مصفاة للنفط في إقليم كردستان بشمال العراق.

واندلعت النيران مساء أمس الأربعاء في مصفاة نفط تابعة لجهة خاصة، فيما تصاعدت سحب من الدخان الأسود الكثيف فوق طريق جنوب غرب مدينة أربيل.

وقال الدفاع المدني في أربيل إن الحادث أسفر عن احتراق 3 سيارات إطفاء و4 صهاريج لتخزين القير والنفط.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي امتدّ إلى مصفاة أخرى، بحسب المصدر نفسه.

وتواصل فرق الدفاع المدني العمل منذ أكثر من 12 ساعة للسيطرة على الحريق في عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي بشمال العراق.

وفي الأيام الأخيرة، زاد عدد الحرائق في مختلف أنحاء العراق مع ارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أن البنى التحتية في العراق متداعية نتيجة عقود من النزاعات، مما أدّى مرارا إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة.

ففي سبتمبر/أيلول الماضي، اندلع حريق في قاعة خلال حفل زفاف في بلدة قرقوش شمالي العراق، أودى بحياة أكثر من 107 أشخاص، قالت السلطات إن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تسببت به.

وفي أبريل/نيسان 2021، قضى أكثر من 80 شخصا جراء حريق في مستشفى لمرضى كوفيد-19 في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين.

وفي يوليو/تموز من العام نفسه، لقي 64 شخصا حتفهم جرّاء حريق في مستشفى بالناصرية في جنوب العراق اندلع في جناح لمرضى كوفيد-19.