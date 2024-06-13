وكالة الطاقة الذرية: إيران تركب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في فوردو

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أسرعت بتركيب مجموعتين أخريين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، إلى جانب تخطيطها أيضا لتركيب مجموعات أخرى بمحطتها تحت الأرض في نطنز، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة رويترز.

وجاء في التقرير السري الذي أرسلته وكالة الطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء اليوم الخميس أنه "في 9 و10 من يونيو/حزيران أبلغت إيران الوكالة بأنها ستركب 8 مجموعات يضم كل منها 174 جهاز طرد مركزي آي.آر-6 خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة في الوحدة الأولى من محطة فوردو لتخصيب الوقود".

وأوضح التقرير أن الوكالة تحققت في 11 يونيو/حزيران الجاري، في محطة فوردو لتخصيب الوقود من أن إيران أكملت تركيب أجهزة الطرد المركزي آي.آر-6 في سلسلتين في الوحدة الأولى، بعد أن كان تركيب هذا النوع من الأجهزة جاريا في 4 سلاسل أخرى، في إشارة إلى أحد أكثر نماذج أجهزة الطرد المركزي تطورا في إيران.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قرارا قبل أسبوع يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن حظر فرضته في الآونة الأخيرة على دخول مفتشين.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% أو ما يقارب 90% اللازمة لصنع الأسلحة، وجمعت كميات مخصبة منه تكفي لصنع 3 قنابل نووية، في ظل نفي إيران وجود أي رغبة لديها في الحصول على القنبلة النووية.

وتأتي هذه التطورات، في ظل ما يوصف بتدهور العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحديث الوكالة الأممية عن صعوبة في ضمان "الطابع السلمي" لبرنامج طهران النووي.

ويتهم الغرب إيران بالتخلي تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن برنامجها النووي.

لكن الاتفاق انهار بعد الانسحاب الأحادي منه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018، وتعثر مباحثات لإحيائه في فيينا في صيف عام 2022.