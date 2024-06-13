"مستشفى الشفاء: جرائم مدفونة".. شهادات الناجين في فيلم للجزيرة 360

بعد 14 يوما من الحصار والتعتيم ومنع وصول أي شكل من أشكال الإغاثة، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأول من أبريل/نيسان الماضي من مجمع الشفاء الطبي، لتتكشف بعده آثار المجازر المروعة التي كان يرتكبها طوال أسبوعين في أكبر مؤسسة صحية بغزة.

التقديرات الأولية للمرصد الأورومتوسطي ذكرت أن أكثر من 1500 شخص وقعوا ما بين قتيل وجريح ومفقود، نصفهم من النساء والأطفال. وحتى جثث الضحايا لم تسلم من التمثيل والحرق والهرس تحت عجلات العربات وبأسنان الجرافات، فضلا عن الحرائق الكبيرة والدمار الهائل الذي لحق بالمجمع الطبي.

الجزيرة 360 -وهي منصة رقمية جديدة لشبكة الجزيرة– نقلت روايات بعض من نجا من هذه المجازر الأليمة في فيلم وثائقي، نشرته اليوم الخميس على حسابها في يوتيوب، وكانت قد صوّرته على أرض الحدث بين أنقاض مباني مستشفى الشفاء بعد ساعات من الانسحاب الإسرائيلي منه، وروت فيه ما عاشه المحاصرون من ساعات رعب وألم وقهر.

فيلم "مستشفى الشفاء.. جرائم مدفونة"، شاهد حيّ على الكارثة والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المرضى وذويهم والكوادر الطبية، ورواية موجزة لأحداث أسبوعين من المعاناة التي عاشاها الضحايا، وصورة مكثّفة للحقيقة المؤلمة التي يجب أن يراها العالم.