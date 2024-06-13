قصف إسرائيلي مكثف يوقع شهداء وجرحى بغزة ومعارك عنيفة وسط القطاع

قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثّف غاراته على مدينة غزة ومخيم النصيرات ومدينة رفح في قطاع غزة، مما أوقع شهداء وجرحى، وفي حين أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في رفح وحي الزيتون بغزة ومحور نتساريم، حذرت منظمات دولية من خطورة الوضع الإنساني في القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن مواطنا فلسطينيا استشهد وأصيب اثنان في قصف مسيرة إسرائيلية فلسطينيين قرب ميناء غزة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

من جانب آخر، انتشلت فرق الدفاع المدني جثث 3 شهداء وأكثر من 10 جرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، سقطوا في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة اللوح في منطقة الحساينة بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 5 في استهداف قوات الاحتلال مواطنين في منطقة المغراقة شمالي المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وفي رفح جنوبا، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال نسف عددا من الأبنية السكنية وسط المدينة.

وقال المراسل إن قصفا جويا وبريا وبحريا استهدف منطقة المواصي الساحلية التي تؤوى آلاف النازحين غربي رفح.

معارك عنيفة

من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة شرق حي الزيتون في مدينة غزة، وقالت إنها استهدفت تلك القوات بقذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب القسام استهدافها مقر قيادة للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بصاروخ 114 مليمترا.

بدورها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف جنود إسرائيليين بعبوة أرضية شرق حي الزيتون.

وفي شرق مدينة غزة، قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون أبراج الإرسال بموقع ناحل عوز. كما أعلنت السرايا أنها قصفت برشقة صواريخ 107 مركز قيادة وسيطرة تابعا للجيش الإسرائيلي على خط الإمداد لمحور نتساريم جنوب مدينة غزة.

وفي معارك رفح جنوبي القطاع، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين من نوع "ميركافا 4" بقذيفتي "الياسين 105" في مخيم الشابورة.

بدورها أعلنت سرايا القدس قصفها بالهاون تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي المتوغلة غرب مخيم الشابورة.

الأونروا تُحذر

إنسانيا، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 300 ألف طن من النفايات تتراكم في جميع مناطق قطاع غزة، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية كارثية على سكان القطاع.

وقالت الوكالة إن النفايات تتراكم في المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها في كل مناطق القطاع، محذرة من أن ذلك يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية. وأشارت إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية في غزة، ينقب الأطفال يوميا في أطنان من النفايات. وشددت على أن إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقفا لإطلاق النار الآن أمران أساسيان لاستعادة ظروف الحياة الإنسانية لسكان القطاع.

#الأونروا: وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقف إطلاق النار الآن أمران ضروريان لاستعادة الظروف المعيشية#حرب_غزة pic.twitter.com/tAAEBUMHzK — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 13, 2024

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن سكان غزة يواجهون جوعا كارثيا وظروفا شبيهة بالمجاعة.

ونفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس وجود أي دليل على أن المحتاجين في قطاع غزة يتلقون ما يكفي من الغذاء.

بعد تدمير قرابة 20 محطة.. وزارة الصحة تطلق نداء استغاثة لتوفير الوقود لتشغيل محطة الأوكسجين الوحيدة في مدينة #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/iYLgyf7Eed — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 13, 2024

نداء استغاثة

بدورها، أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة نداء استغاثة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة الأكسجين الوحيدة بمدينة غزة وشمال القطاع، بعد تدمير قرابة 20 محطة أكسجين في هذه المناطق. ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وشح الأكسجين، تتعرض حياة آلاف المرضى للخطر.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استئناف العمل واستقبال الجرحى والمرضى في النقطة الطبية التابعة للجمعية في مخيم جباليا في الشمال الشرقي لقطاع غزة، ويأتي ذلك بعد ترميم المكان وتأهيله رغم الدمار الكبير الذي ألحقه به جنود الاحتلال الإسرائيلي.