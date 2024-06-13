شاهد.. قوات الاحتلال تُمثّل بجثمان شهيد في جنين

أظهرت صور تمثيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بجثمان شهيد فلسطيني خلال تجريف أجزاء من منزل في بلدة قباطيا جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية، بعد محاصرته لساعات وقصفه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة وآلية هدم، وحاصرت المنزل الواقع في منطقة الكحليشة، وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب رفض تسليم نفسه واشتبك مع قوات الاحتلال التي كانت تحاصر المنزل، لتشرع قوات الاحتلال بقصف المنزل بعدد من الصواريخ الحارقة ليسقط الشاب شهيدا. وتزامن ذلك مع تحليق مروحية عسكرية في سماء البلدة.

وكان مراسل الجزيرة قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة.

لحظة سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان شهيد بجرافة عسكرية من المنزل الذي حاصرته في #قباطية جنوبي #جنين بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/D5hrAEnS8h — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 13, 2024

يأتي ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، وقيام جرافاته بتدمير البنية التحتية في عدد من الشوارع والأسواق الداخلية لمدينة جنين ومخيمها، ومحاصرة مناطق عدة في محيط المخيم ومستشفى خليل سليمان الحكومي، وسط تحليق كثيف لطائرات مسيّرة في سماء المدينة.

من جهتها، قالت "سرايا القدس- كتيبة جنين" إنها فجّرت عددا من العبوات في آليات الاحتلال الإسرائيلي، وحققت إصابات مباشرة.

وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية لهدم ممتلكات أو إجراء عمليات تجريف للبنية التحية أو اعتقال من يسميهم مطلوبين، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين خلال هذه الاقتحامات.

وبالتزامن مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، وكثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ ذلك اليوم، بلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة 543، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، فضلا عن اعتقال 9 آلاف و170، وفق جهات رسمية فلسطينية.