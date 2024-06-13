شاهد.. سرايا القدس تدمر دبابة "ميركافا 4" بعد كمين مركب شمالي غزة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من تنفيذ مقاتليها كمينا مركبا استهدف دبابة إسرائيلية شمالي قطاع غزة خلال مايو/أيار الماضي.

وقالت السرايا في الفيديو، إن "مقاتليها نفذوا كمينا مركبا لاستهداف دبابة ميركافا 4 بقذيفة تاندوم وعبوة برق الصدمية المضادة للآليات"، مؤكدة وقوع كل مَن بداخل الآلية العسكرية الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وأظهرت المشاهد لقطات من تجهيز الكمين وزرع العبوات ورصد آليات جيش الاحتلال، وصولا إلى نقطة الكمين المركب ومن ثم استهدافها.

وتضمنت اللقطات -أيضا- عرض آثار تدمير الدبابة الإسرائيلية ومخلفاتها عقب انسحاب الاحتلال من موقع الكمين.

ونهاية الشهر الماضي، انسحب الجيش الإسرائيلي من شمال القطاع، بعد عملية عسكرية واسعة استمرت 20 يوما، مخلفا دمارا واسعا غير مسبوق خاصة في مخيم جباليا ومحيطه وحرق مئات المنازل.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.