شاهد.. جيش الاحتلال يطلق قذائف الـ"منجنيق" باتجاه الأراضي اللبنانية

أظهر مقطع فيديو نشره جندي إسرائيلي على موقع إكس قبل أن يقوم بحذفه لاحقا، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قذائف نار من آلة بدائية تشبه "المنجنيق" باتجاه الأراضي اللبنانية لإشعال حرائق فيها.

ومنذ أكثر من 6 أشهر، يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق "مقذوفات" تطلق مواد حارقة على الجانب اللبناني، بهدف حرق الأحراش والغابات القريبة من الشريط الحدودي في جنوب لبنان.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عناصر حزب الله أقاموا تحصينات في تلك الأحراش، كما زرعوا عبوات ناسفة لمنع تقدم قوات الجيش الإسرائيلي في حالة دخولها إلى لبنان.

وأضافت القناة أن قرار استخدام المنجنيق ولد على المستوى الميداني، لصعوبة تفعيل القوة الجوية لمهمات من هذا النوع وطبعا للكلفة الاقتصادية.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية بينها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ السابع من أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت قرابة 122 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.