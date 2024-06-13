روسيا تحذر من محاولات أميركية لـ"عسكرة" آسيا

حذرت روسيا من خطورة ما وصفتها بـ"المحاولات الأميركية لعسكرة قارة آسيا"، واعتبرت على لسان ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي أن "الإستراتيجية الجيوسياسية الأميركية في آسيا تؤدي إلى زيادة التوتر بالمنطقة".

وأضاف غروشكو في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية "نرى إلى أي مدى ذهبت (الولايات المتحدة) في سياسة احتواء روسيا، وبالطبع إذا تحدثنا عن الاتجاهات الأمنية في المنطقة الآسيوية فإننا نرى أنها تؤدي بوضوح إلى التدهور، الوضع حول تايوان يتصاعد، والمحاولات الخطيرة للغاية لعسكرة المنطقة ملحوظة".

واعتبر أن "نشر أنظمة أسلحة جديدة بعيدة المدى هناك يمكن أن يهدد الصين بشكل مباشر"، كما لفت إلى أن "التوتر حول كوريا الديمقراطية يتصاعد".

ورأى المسؤول الروسي أن "هذه كلها عناصر من اللعبة الجيوسياسية الخطيرة التي بدأتها الولايات المتحدة".