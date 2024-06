استهداف سفينة قرب عدن وأميركا تعلن تدمير منصات صواريخ بالحديدة

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة تجارية لهجوم على بُعد 98 ميلا بحريا شرق عدن باليمن، في حين أعلنت أميركا تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ لجماعة الحوثيين في اليمن.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أبلغ ربان عن انفجار بالقرب من سفينته التي سبق أن ورد نبأ عن تعرضها لحادث على مسافة 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة اليمنية.

ولم تسجل أي أضرار بالسفينة، كما تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم، وأن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت سابقا إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بُعد 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

وأضافت الهيئة أن ضابط أمن السفينة -التي لم تذكر اسمها- أفاد بتعرض السفينة لمقذوفين مجهولين، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

ومن جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" عن نجاحها في تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأميركية أنه "بشكل منفصل، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".

وتابع أنه "بالإضافة إلى ذلك، ضربت سفينة سطحية مسيّرة تابعة للحوثيين مدعومة من إيران سفينة (إم في تاتر)، وهي سفينة ترفع العلم الليبيري وتمتلكها وتشغلها اليونان، في البحر الأحمر. ورست السفينة مؤخرا في روسيا".

وختم البيان بالقول إن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

June 12 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully destroyed three anti-ship cruise missile (ASCM) launchers in a Houthi controlled area of Yemen and one uncrewed aerial system (UAS) launched from a Houthi controlled area… pic.twitter.com/a8cFqWm7Ph

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 12, 2024