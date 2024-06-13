"بضربة قاتلة" جماهير غاضبة تنهي حياة حكم مباراة بالكونغو

"أسوأ مشهد في تاريخ الرياضة" هكذا عنون رواد نشطاء فيديو غزا المنصات يوثق واقعة مأساوية، أدت لمقتل حكم مباراة كرة قدم.

وفي تفاصيل الحادثة، شهدت نهاية مباراة رينيسانس وتنجانيقا إي سي في نصف نهائي كأس الكونغو تعرض حكم الساحة لهجوم وحشي من جانب الجماهير الغاضبة، وعندما حاول الحكم الدفاع عن نفسه تقدم مشجع وقام بلكمه خلف رأسه وأسقطه أرضا، ليتم بعدها نقله إلى غرفة تبديل الملابس من أجل إسعافه.

والغريب أنه في حين كان الأطباء يحاولون إسعاف الحكم المحتضر، ظهر لاعبو تنجانيقا يحتفلون بفوز فريقهم، وكأن شيئا لم يحدث.

أسوأ مشهد في تاريخ الرياضه ❌❌ في كأس الكونغو الحكم يحتضر ويقال أنه توفى بسبب ضربه من أحد مشجعي الفريق المهزوم الفريق الفائز يحتفل على بعد خطوات منه دون ادنى احساس ‼️‼️ pic.twitter.com/X3EhEDvS0J — KoooraWorld (@KoooraWorld) June 9, 2024

الحادثة لقيت تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت استياء النشطاء الذين تأسفوا لما حدث للحكم بسبب طيش وغضب الجماهير على لعبة كرة قدم.

🔴 شهدت نهاية مباراة في #كأس_الكونغو لكرة القدم حادثة مأساوية أدت لمقتل حكم المباراة

جمهور فريق كينشاسا هاجم الحكم بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 والتي إنتهت بفوز فريق تنجانيقا بركلات الترجيح 3-0 تعرض الحكم للضرب وفقد الوعي في غرفة تبديل الملابس

لاحقا أعلن عن وفاة الحكم pic.twitter.com/kfgMFIi2Uz — djalel dz (@djalel_dz_) June 10, 2024

🔴 شهدت نهاية مباراة في #كأس_الكونغو لكرة القدم حادثة مأساوية أدت لمقتل حكم المباراة

جمهور فريق كينشاسا هاجم الحكم بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 والتي إنتهت بفوز فريق تنجانيقا بركلات الترجيح 3-0 تعرض الحكم للضرب وفقد الوعي في غرفة تبديل الملابس

لاحقا أعلن عن وفاة الحكم pic.twitter.com/kfgMFIi2Uz — djalel dz (@djalel_dz_) June 10, 2024

بينما غضب مغردون من احتفالية اللاعبين داخل غرف تغيير الملابس، والحكم ملقى على الأرض فقال أحدهم "غير عادي.. حكم كونغولي يحتضر للموت بضربة مؤلمة واللاعبون يحتفلون بالفوز".

🇨🇬

🔴 غير عادي.. حكم كونغولي يحتضر للموت بضربة مؤلمة واللاعبون يحتفلون بالفوز‼️ شهدت نهاية مباراة في كأس الكونغو لكرة القدم حادثة مأساوية أدت لمقتل حكم المباراة.

جمهور فريق أو سي رينيسانس كينشاسا هاجم الحكم بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1. pic.twitter.com/sK1Rrhjc5e — سيد (@sayedkhloud) June 10, 2024