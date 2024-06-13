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"بضربة قاتلة" جماهير غاضبة تنهي حياة حكم مباراة بالكونغو

جماهير غاضبة تنهي حياة حكم مباراة في كأس الكونغو
جماهير غاضبة تنهي حياة حكم مباراة في كأس الكونغو (منصات التواصل )
13/6/2024

"أسوأ مشهد في تاريخ الرياضة" هكذا عنون رواد نشطاء فيديو غزا المنصات يوثق واقعة مأساوية، أدت لمقتل حكم مباراة كرة قدم.

وفي تفاصيل الحادثة، شهدت نهاية مباراة رينيسانس وتنجانيقا إي سي في نصف نهائي كأس الكونغو تعرض حكم الساحة لهجوم وحشي من جانب الجماهير الغاضبة، وعندما حاول الحكم الدفاع عن نفسه تقدم مشجع وقام بلكمه خلف رأسه وأسقطه أرضا، ليتم بعدها نقله إلى غرفة تبديل الملابس من أجل إسعافه.

والغريب أنه في حين كان الأطباء يحاولون إسعاف الحكم المحتضر، ظهر لاعبو تنجانيقا يحتفلون بفوز فريقهم، وكأن شيئا لم يحدث.

الحادثة لقيت تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت استياء النشطاء الذين تأسفوا لما حدث للحكم بسبب طيش وغضب الجماهير على لعبة كرة قدم.

بينما غضب مغردون من احتفالية اللاعبين داخل غرف تغيير الملابس، والحكم ملقى على الأرض فقال أحدهم "غير عادي.. حكم كونغولي يحتضر للموت بضربة مؤلمة واللاعبون يحتفلون بالفوز".

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي