انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

انطلق اليوم الخميس قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج لهذا العام لخدمة الحجاج في تنقلاتهم بين منى وعرفات والمزدلفة عبر محطاته التسع المنتشرة فيها.

وقطار المشاعر هو خط سكة حديدية يربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة يتكون من 17 قطارا تضم 204 عربات، وتستوعب كل عربة منها 300 راكب، ويبلغ طول مساره 18 كيلومترا، ويرتفع نحو 8-10 أمتار عن سطح الأرض.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية (سار) أعلنت الاثنين الماضي انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوما تم خلالها التأكد من جاهزية جميع القطارات.

وشهدت القطارات خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة الثقيلة، كما طُورت كافة الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة مركز التشغيل والتحكم.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة دخل الخدمة عام 2010 بعد عامين من بدء تنفيذ المشروع، ثم انتقل تشغيله إلى الخطوط الحديدية السعودية (سار) إثر قرار مجلس الوزراء عام 2019.

والهدف من قطار المشاعر هو تخفيف الازدحام المروري، وسهولة التنقل بين المشاعر، وسلامة البيئة، حيث أسهم القطار في الاستغناء عن 50 ألف مركبة وحافلة عند الدخول إلى المشاعر، إضافة إلى الحاجة لاستغلال المساحات الأرضية لبناء خيام تستوعب عددا أكبر من الحجاج.