المحكمة الإسرائيلية توافق على قرار تمديد إغلاق مكتب الجزيرة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة وافقت على قرار حكومة بنيامين نتنياهو تمديد إغلاق مكتب شبكة الجزيرة وحظر عمله 45 يوما إضافيا.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صادق قبل أيام على قرار وزير الاتصالات تمديد إغلاق مكتب الجزيرة وحظر عملها بإسرائيل 45 يوما.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي حينئذ "أنا على قناعة بأن أوامر إغلاق الجزيرة سيتم تمديدها في المستقبل أيضا".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت -الشهر الماضي- بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة.

وينص القرار على أنه "استنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية".

كما نص القرار على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.

وكانت شبكة الجزيرة وصفت قرار الحكومة الإسرائيلية بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، وأدانت "الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".