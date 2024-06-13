الاحتلال يفرج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، المعتقل منذ 8 أشهر، في حين تداول ناشطون صورا له تكشف تدهور حالته الصحية جراء ظروف سجنه.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الدويك عند حاجز الظاهرية العسكري بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما نشرت منصات فلسطينية صورا للدويك للمقارنة بين حالته الصحية قبل الاعتقال وبعده.

واعتقل الدويك (75 عاما) في17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن الاعتقال الإداري، الذي يأتي بأمر عسكري إسرائيلي بدعوى وجود ما يسميه الاحتلال "تهديدا أمنيا" دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي خارج السجن .. الصورة لوحدها تفضح الاحتلال المجرم .. pic.twitter.com/GN4TVkXSYL — EMAD HSH (@emadbzm2150) June 13, 2024

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الدويك يمر بظروف صحية صعبة جدا في سجن النقب جنوب إسرائيل، مشيرا إلى أن الدويك منذ اعتقاله، لا يتلقى العلاج الطبي المناسب، وتطالب عائلته بالسماح لها بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي.

وأشار نادي الأسير إلى أن الدويك يعاني أيضا من فقر الدم (الأنيميا) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري، موضحا أنه سبق أن أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى.

وسبق أن اعتقل الاحتلال الدويك مرات عديدة من بينها في يونيو/حزيران 2014، وأطلق سراحه في 9 يونيو/حزيران 2015.

وتولى الدويك، وهو من مدينة الخليل، رئاسة المجلس التشريعي منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أن المحكمة الدستورية في رام الله قررت حل المجلس أواخر 2018.