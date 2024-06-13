إصابة 11 عسكريا إسرائيليا في غزة والقسام تستهدف غرف القيادة في نتساريم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابات جديدة في صفوفه في اليوم الـ251 من الحرب على غزة، في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية قصف المواقع العسكرية الإسرائيلية في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، وكذلك شرقي رفح في جنوب القطاع.

وأظهرت بيانات الجيش الإسرائيلي -اليوم الخميس- إصابة 11 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب الحصيلة الرسمية، قتل 650 من الجنود والضباط الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 298 قتيلا منذ بدء الهجوم البري على غزة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 3822، منها 1938 إصابة منذ بدء الهجوم البري.

ويواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات محلية بإخفاء الحصيلة الحقيقية للقتلى والجرحى، لا سيما بالمقارنة مع ما تظهره سجلات المستشفيات ومراكز التأهيل الإسرائيلية.

تطورات المعارك

وأفاد مراسل الجزيرة مساء اليوم باندلاع اشتباكات وسط مدينة رفح وسط دوي انفجارات وتصاعد للدخان.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها استهدفت غرف القيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما بثت القسام مشاهد قالت إنها تظهر قصفها قوات الاحتلال المتوغلة شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون.

من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت بقذائف الهاون حشود قوات الاحتلال في محيط موقع كرم أبو سالم وموقع صوفا شرق رفح جنوبي القطاع.

كما بثت سرايا القدس مشاهد تظهر استهداف مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

بدورها، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى استهداف معسكر النقب الغربي برشقة صاروخية، وتجمعات قوات الاحتلال في محاور التوغل برفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

شهداء وجرحى

في تلك الأثناء، واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما نسفت مربعات سكنية جنوبي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدفتهما غربي مدينة رفح.

في غضون ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وسط مدينة رفح، كما قصفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل المدينة بعدد من القذائف.

وفي وقت سابق، أجلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مصابين من منطقة المواصي الساحلية غربي رفح، بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في المنطقة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال تواصل نسف مربعات سكنية في المناطق الجنوبية من المدينة، وهي مربعات متاخمة للحدود الفلسطينية المصرية.

وفي المنطقة الشمالية من القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف فلسطينيين في شارع الرشيد قرب ميناء غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 9 أشخاص في مدينة غزة عقب إلقاء مسيّرات إسرائيلية قنابل على منازل مواطنين. وأوضح مراسل الجزيرة أن من بين المصابين سيدة وعددا من الأطفال.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 37 ألفا و232 شهيدا، و85 ألفا و37 مصابا.

وقالت الوزارة -في بيان- إنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة وصل إلى المستشفيات 30 شهيدا و105 إصابات.

ومنذ أكثر من 8 أشهر، تواصل إسرائيل حربها على غزة، التي يصفها خبراء دوليون بحرب إبادة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف، فضلا عن تدمير نحو 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات، وذلك رغم قرارات دولية عدة من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية تطالبها بوقف العمليات العسكرية.