أردوغان: نثمن الموقف الإسباني ضد الظلم الإسرائيلي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن دعوات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه ردا متغطرسا باستمرار سفك الدماء، جاء ذلك خلال منتدى العمل التركي الإسباني في العاصمة مدريد المنعقد على هامش القمة الإسبانية التركية.

وخلال كلمته في المنتدى ثمّن الرئيس التركي الموقف الإسباني ضد الظلم الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة ذات ضمير أن تقبل بمثل هذا الوضع.

وذكر أردوغان أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اكتسب مكانة استثنائية في قلوب شعوب إسبانيا وفلسطين وتركيا من خلال تبنيه سياسات حكيمة قائمة على المبادئ.

من جانبه، قال سانشيز إن تركيا تعتبر شريكة اقتصادية رئيسية لإسبانيا ولاعبة مهمة في منطقتها، وأكد أن الشركات الإسبانية تقدّر تحسن آفاق الاقتصاد التركي وشجاعة التدابير المتخذة وصلابة البرنامج الاقتصادي لأنقرة.

ووصل أردوغان أمس الأربعاء إلى مدريد للمشاركة في القمة الحكومية الثامنة بين تركيا وإسبانيا، والتي تعد انعكاسا للعلاقات التاريخية والإيجابية القائمة بين الجانبين.

كما التقى أردوغان أمس ملك إسبانيا فيليب السادس، وشدد خلال اجتماعهما على أهمية الدعم الذي تقدمه إسبانيا لفلسطين والخطوات التي تتخذها لوقف حرب الإبادة في غزة.

وفي 28 مايو/أيار الماضي أعلنت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وسط غضب إسرائيلي من القرار.