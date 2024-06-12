وصول سفن روسية بينها غواصة نووية إلى كوبا وواشنطن تستنفر

وصلت 4 سفن تابعة للبحرية الروسية بينها غواصة تعمل بالطاقة النووية، إلى كوبا اليوم الأربعاء، في حين أرسلت البحرية الأميركية سفنا حربية وطائرة إلى سواحلها الجنوبية بعد اقتراب الأسطول البحري الروسي الذي يزور كوبا.

وسوف ترسو السفن والغواصة الروسية التي وصلت إلى هافانا لمدة 5 أيام، وشوهدت الغواصة النووية "كازان" في الأفق، من خليج العاصمة.

وكانت ناقلة النفط "باشين" وزورق القَطر "نيكولاي تشيكر" الحامل ألوان العلم الروسي، أول من دخل ميناء هافانا حوالى الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش)، وتبعتهما بعد ذلك بوقت قصير الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف".

وفي بيان لها الأسبوع الماضي، قالت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية إن السفن الروسية "لا تحمل أسلحة نووية، لذا فإن توقفها في بلادنا لا يمثل تهديدا للمنطقة"، مشيرة إلى أنها زيارة "تحترم بشكل صارم القواعد الدولية التي تلتزم بها كوبا" وتستجيب "لعلاقات الصداقة التاريخية" بين هافانا وموسكو.

مراقبة أميركية

بدروها، أرسلت البحرية الأميركية سفنا حربية وطائرة إلى سواحلها الجنوبية بعد اقتراب الأسطول البحري الروسي الذي يزور كوبا بنحو 50 كيلومترا من الساحل الجنوبي لولاية فلوريدا.

وذكر بيان لقيادة القوات الأميركية الشمالية نشرته صحيفة "ميامي هيرالد" أنها نشرت 3 مدمرات وطائرة استطلاع في المنطقة لمراقبة الأسطول الروسي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ليست قلقة بشأن وجود الأسطول الروسي في المنطقة وأنشطته، لكنها مع ذلك سمحت بنشر سفن حربية أميركية لمراقبتها، بسبب اقترابها من مسافة 50 كيلومترا تقريبا من ساحل جنوب فلوريدا.

وكان أسطول بحري روسي زار كوبا عام 2019، في حين تصاعدت التوترات بين هافانا وواشنطن بعد وصول الرئيس دونالد ترامب (2017-2021) إلى السلطة، إذ تفرض واشنطن منذ أكثر من 6 عقود حصارا ماليا وتجاريا على كوبا، عززه ترامب بإدراج الجزيرة ضمن قائمته السوداء للدول "الداعمة للإرهاب".

وأبقى خلفه الديمقراطي جو بايدن كوبا على هذه القائمة، ولم يعدل بشكل جوهري العقوبات المفروضة عليها، إلى جانب ما تعرضت له روسيا مؤخرا من عقوبات تجارية فرضتها الدول الغربية عليها في أعقاب حربها في أوكرانيا.