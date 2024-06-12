هجوم على سفينة تجارية في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

أعلنت شركة أمنية بريطانية أن سفينة تجارية وجهت نداء استغاثة اليوم الأربعاء بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، في ما يبدو أنه أحدث هجوم لجماعة الحوثي اليمنية.

وقالت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية إن السفينة أصيبت على بعد نحو 68 ميلا بحريا (نحو 126 كيلومترا) جنوب غرب ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

واعتبرت الشركة -في بيان- أن "السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل الحوثيين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكنه يأتي في سياق من الهجمات المتكررة التي ينفذها الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى فجر اليوم الأربعاء تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن خلال الـ24 ساعة الماضية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتضامنا مع غزة -التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

ويشن تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها البحرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.