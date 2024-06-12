موسكو توسع نطاق مناورات نشر الأسلحة النووية التكتيكية

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أن جنودا وبحارة من المنطقة العسكرية الشمالية في لينينغراد، المحاذية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) النرويج وفنلندا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، شاركوا في تدريبات على نشر أسلحة نووية تكتيكية.

وتشير هذه الخطوة إلى أن روسيا توسع المساحة الجغرافية المعلنة للتدريبات النووية لتشمل جنودا من مناطق عسكرية تغطي تقريبا كافة حدودها مع الدول الأوروبية، من المحيط المتجمد الشمالي إلى البحر الأسود.

وجاءت التدريبات بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد تصريحات من مسؤولين غربيين تشير إلى أنهم سيسمحون لأوكرانيا بشن هجمات في عمق الأراضي الروسية باستخدام أسلحة غربية.

وكانت موسكو قد أعلنت الشهر الماضي عن إجراء تدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية المتاخمة لأوكرانيا.

التعاون مع بيلاروسيا

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان عن التدريبات أن "أفراد وحدة الصواريخ بمنطقة لينينغراد العسكرية يتدربون على مهام تدريبية قتالية".

وأضاف البيان أن التدريبات شملت الحصول على ذخيرة تدريبية خاصة لمنظومة الصواريخ التكتيكية العملياتية "إسكندر-إم"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سرا إلى منطقة التمركز المحددة للتحضير لإطلاق الصواريخ.

وقالت الوزارة "ستقوم أطقم السفن البحرية المشاركة في التدريبات بتجهيز صواريخ كروز البحرية برؤوس حربية وهمية خاصة والدخول إلى مناطق محددة للدوريات".

كما ذكرت روسيا أمس الثلاثاء أنها بدأت مرحلة ثانية من التدريبات على نشر أسلحة نووية تكتيكية بالتعاون مع قوات من بيلاروسيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية منظومة صواريخ متحركة يتم اصطحابها إلى أحد الميادين، بالإضافة إلى صاروخ يتم تحميله في سفينة حربية.

العقيدة النووية الروسية

ويوم الجمعة، قال بوتين إن روسيا ليست بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية لتأمين النصر في أوكرانيا، في إشارة إلى أن الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية لن يتصاعد إلى حرب نووية.

لكنه أضاف أنه لا يستبعد إجراء تغييرات في العقيدة النووية الروسية، التي تحدد الشروط التي يمكن بموجبها استخدام مثل هذه الأسلحة.

ويذكر أنه سبق أنْ صرح الرئيس الروسي بأنه لا يرى أي سبب لتغيير العقيدة.

ومن جهتها، صرحت الولايات المتحدة أنها لم ترَ أي تغيير في الموقف الإستراتيجي لروسيا، على الرغم من أن كبار مسؤولي الاستخبارات يقولون إن عليهم أخذ تصريحات موسكو بشأن الأسلحة النووية على محمل الجد.

وتعتبر روسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين في العالم، حيث تمتلكان حوالي 88% من جميع الأسلحة النووية، وفقا لاتحاد العلماء الأميركيين.

وتمتلك روسيا حوالي 1558 رأسا نوويا غير إستراتيجي، حيث يقول خبراء مراقبة الأسلحة إنه من الصعب جدا تحديد عددها بسبب السرية.

وسبق أن أعلن بوتين الأسبوع الماضي أن العديد من الأسلحة النووية التكتيكية الروسية تتراوح قوتها التفجيرية بين 70 و75 كيلوطن، أي حوالي 5 أضعاف حجم القنبلة النووية الأميركية التي ألقيت على هيروشيما في أغسطس/آب 1945.