عشرات الوفيات في حريق بمبنيين سكنيين جنوب الكويت

لقي أكثر من 39 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق في مبنيين سكنيين بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، جنوب الكويت.

وقال مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، اللواء عيد راشد العويهان، في تصريحات نقلتها وزارة الإعلام إن "39 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر حريق امتد على نطاق مبنيين سكنيين في منطقة المنقف"، معلنا تمكن قوات الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ 11 شخصا في حصيلة أولية.

وأضاف أن وزارة الداخلية تلقت بلاغا بنشوب حريق في منطقة المنقف عند الساعة 06:00 صباحا (03:00 صباحا بتوقيت غرينتش)، هرعت على إثره فرق الإنقاذ إلى المنطقة، حيث باشرت بانتشال الجثث والتعرف علي هوياتها والبحث عن ناجين.

#حريق_المنقف في الكويت🇰🇼 في فاجعة تشهدها منطقة #المنقف الآن .. معلومات أولية تشير إلى وفاة أكثر من 30 شخص وإصابة العشرات في حريق بناية مكونة من 6 طوابق في منطقة المنقف . • الأسباب الأولية تشير الى سوء تخزين في الطابق الأرضي ووجود العديد من سلندرات الغاز . • استنفار اطفائي… pic.twitter.com/NYoiBd8YkK — وليد العمودي (@WaleedAlshmmari) June 12, 2024

وأوضح أن فرق الإنقاذ عثرت على "35 حالة وفاة في أحد المباني السكنية، كما نقلت 15 مصابا إلى أحد المستشفيات، توفي منهم 4 بعد وصولهم إلى المستشفى".

من جهته، كشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب عن أن الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، مشيرا إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.