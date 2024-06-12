عشرات الشهداء في غارات بغزة والاحتلال يدمر 70% من المباني

استشهد أكثر من 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، وأكد متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن قوات الاحتلال دمرت 70% من المباني في غزة منذ بداية عدوانها على غزة قبل 8 أشهر.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف الليلة منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما ذكر المراسل أن طفلا استشهد وأصيب آخرون في حي النصر شمالي مدينة رفح.

وأفاد المراسل بأن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، من دون ورود أنباء أولية عن شهداء وجرحى.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على وسط مدينة غزة، دون ورود أنباء فورية عن شهداء أو جرحى.

من جانب آخر، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع والأفراد في محاور التقدم بمدينة رفح.

وبثت سرايا القدس مشاهد لقصف، بالاشتراك مع فصائل المقاومة الفلسطينية، لمواقع قوات الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة، وأكدت أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي جنوب تل الهوا بمدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت 37 ألفا و164 شهيدا، و84 ألفا و832 جريحا، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وأعلن متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن إسرائيل دمرت 70% من المباني والبنية التحتية من مدارس ومستشفيات في غزة ضمن حربها المستمرة على القطاع.

وقال أبو ردينة -خلال زيارة لموريتانيا- إن الفلسطينيين "يواجهون حربا شعواء في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في محاولة لإنهاء مشروعهم الوطني المقدس"، وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى "وقف هذا العدوان، وسرعة إدخال المساعدات، وإعادة إعمار قطاع غزة"، المحاصر للعام الـ18 والذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني.