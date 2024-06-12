12 شهيد في الضفة خلال 48 ساعة وحماس تدعو للتصعيد

استشهد 12 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال أقل من 48 ساعة بينهم 6 شهداء في بلدة كفردان غرب جنين الثلاثاء. وقد نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهداء كفردان ودعت أبناء الضفة لمزيد من الثبات وتصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال أقل من 48 ساعة بينهم 6 شهداء في بلدة كفردان غرب جنين الثلاثاء. وقد نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهداء كفردان ودعت أبناء الضفة لمزيد من الثبات وتصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

وتداول ناشطون مقاطع لانسحاب قوات الاحتلال من بلدة كفردان غرب جنين مساء الثلاثاء بعد اقتحام دام ساعات اشتباكات عنيفة مع المقاومين ما أسفر عن سقوط الشهداء الستة ووقوع إصابات وأدى دمارا كبيرا في منزلين على الأقل.

وقد شارك حشود من بلدة كفردان عقب ذلك في تشييع الشهداء وسط صيحات الوعيد للاحتلال.

كما تداول ناشطون مشاهد لقتل قوات الاحتلال شابا في البلدة. وأظهرت الصور تعمد إطلاق النار عليه رغم استغاثاته ورغم أنه أعزل.

حماس تنعى وتدعو للتصعيد

ونعت حركة حماس الشهداء الستة في عدوان الاحتلال على بلدة كفردان وأكدت في بيان أن "دماءهم الزكية ستعبد طريق الحرية والانتصار على وحشية الاحتلال".

ودعا بيان حماس أبناء الشعب الفلسطيني المرابط في الضفة الغربية "لمزيد من الثبات وتصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه".

ووفقا لمراسل الجزيرة فقد وقعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية للبلدة. وأشار المراسل إلى أن قوات خاصة للاحتلال دهمت منزلا عند المدخل الرئيسي للبلدة وفرضت عليها حصارا قبل أن تطلق عليه بقذيفتي إنيرجا.

وقد دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى البلدة في أعقاب الاشتباكات بين مقاومين وقوة خاصة إسرائيلية. ووفقا لشهود عيان، فقد أطلقت طائرات الأباتشي الحربية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منازل المواطنين في البلدة.

وكان مقاومون قد استهدفوا بالرصاص شاحنة نقل استخدمتها قوات الاحتلال الخاصة في عملية التسلل لبلدة كفردان.

وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن المقاومين فجّروا عبوات ناسفة في آليات قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان.

كما قام قناصة الاحتلال بإطلاق النار على سيارات الإسعاف في البلدة.

في غضون ذلك افاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية مساء الثلاثاء، كما وقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اغتالت 4 فلسطينيين في قرية كفر نعمة غربي رام الله مساء الاثنين، حيث تصدى مقاومون لقوات خاصة اقتحمت القرية.

كما استشهد فلسطينيان صباح الاثنين، أحدهما في مخيم الفارعة والآخر في طولكرم.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في أنحاء الضفة، حيث استشهد 538 فلسطينيا منذ ذلك الحين، وأصيب 5 آلاف آخرين، بينهم 660 طفلا، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.