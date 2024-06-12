12 شهيدا في الضفة خلال 48 ساعة وحماس تدعو للتصعيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية -خلال أقل من 48 ساعة- بينهم 6 شهداء في بلدة كفردان غرب جنين أمس الثلاثاء. وقد نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهداء كفردان، ودعت أبناء الضفة لمزيد من الثبات وتصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

وتداول ناشطون مقاطع لانسحاب قوات الاحتلال من بلدة كفردان غرب جنين مساء أمس بعد اقتحام دام ساعات واشتباكات عنيفة مع المقاومين مما أسفر عن استشهاد الفلسطينيين الستة ووقوع إصابات، وأدى إلى دمار كبير في منزلين على الأقل.

وقد شارك حشود من بلدة كفردان عقب ذلك في تشييع الشهداء، وسط صيحات الوعيد للاحتلال.

كما تداول ناشطون مشاهد لقتل قوات الاحتلال شابا في البلدة. وأظهرت الصور تعمد إطلاق النار عليه رغم استغاثاته ومع أنه كان أعزل.

حماس تنعى وتدعو للتصعيد

ونعت حركة حماس الشهداء الستة في عدوان الاحتلال على بلدة كفردان، وأكدت في بيان أن "دماءهم الزكية ستعبّد طريق الحرية والانتصار على وحشية الاحتلال".

ودعا بيان حماس أبناء الشعب الفلسطيني المرابط في الضفة المحتلة إلى "مزيد من الثبات وتصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه".

ووفق مراسل الجزيرة فقد وقعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى كفردان. وأشار المراسل إلى أن قوات خاصة للاحتلال دهمت منزلا عند المدخل الرئيسي للبلدة، وفرضت عليها حصارا قبل أن تطلق عليه بقذيفتي إنيرجي.

وقد دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى كفردان في أعقاب الاشتباكات بين مقاومين وقوة خاصة إسرائيلية. ووفقا لشهود عيان، فقد أطلقت طائرات الأباتشي الحربية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منازل المواطنين في هذه البلدة.

وكان مقاومون قد استهدفوا بالرصاص شاحنة نقل استخدمتها قوات الاحتلال الخاصة في عملية التسلل لبلدة كفردان.

ومن جانبها ذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن المقاومين فجّروا عبوات ناسفة في آليات قوات الاحتلال المقتحمة كفردان.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لهذه البلدة.

كما قام قناصة الاحتلال بإطلاق النار على سيارات الإسعاف في كفردان.

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال بيت أمر شمال الخليل بالضفة مساء الثلاثاء، كما وقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اغتالت 4 فلسطينيين في قرية كفر نعمة غربي رام الله مساء أول أمس، حيث تصدى مقاومون لقوات خاصة اقتحمت القرية.

كما استشهد فلسطينيان صباح الاثنين، أحدهما في مخيم الفارعة والآخر في طولكرم.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعَّد جيش الاحتلال عملياته بأنحاء الضفة، حيث استشهد 538 فلسطينيا منذ ذلك الحين، وأصيب 5 آلاف آخرين، بينهم 660 طفلا، وفق بيانات رسمية فلسطينية.