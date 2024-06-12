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عاجل| مراسل الجزيرة: مجلس النواب الأميركي يتبنى تعديلا على ميزانية وزارة الدفاع يمنعها من تخصيص أي أموال لإعمار غزة

12/6/2024-|آخر تحديث: 12/6/202411:57 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة