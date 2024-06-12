شاهد.. قوات الاحتلال تتعمد قتل شاب أعزل رغم استغاثاته

تداول ناشطون -أمس الثلاثاء- مشاهد قاسية لقيام القوات الإسرائيلية بقتل شاب فلسطيني أعزل في بلدة كفردان غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت الصور تعمد قوات الاحتلال إطلاق النار على هذا الشاب رغم استغاثاته.

واقتحمت قوات الاحتلال أمس كفردان حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين مما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين قبل أن تنسحب تلك القوات في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وقد نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهداء كفردان، ودعت أبناء الضفة لمزيد من الثبات وتصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

ووفق مراسل الجزيرة فقد وقعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى كفردان. وأشار إلى أن قوات خاصة للاحتلال دهمت منزلا عند المدخل الرئيسي للبلدة، وفرضت عليها حصارا قبل أن تطلق عليه بقذيفتي إنيرجي.

وقد دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى كفردان في أعقاب الاشتباكات بين مقاومين وقوة خاصة إسرائيلية. ووفقا لشهود عيان، فقد أطلقت طائرات الأباتشي الحربية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منازل المواطنين في هذه البلدة.

وكان مقاومون قد استهدفوا بالرصاص شاحنة نقل استخدمتها قوات الاحتلال الخاصة في عملية التسلل لبلدة كفردان.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعَّد جيش الاحتلال عملياته بأنحاء الضفة، حيث استشهد 538 فلسطينيا منذ ذلك الحين، وأصيب 5 آلاف آخرين، بينهم 660 طفلا، وفق بيانات رسمية فلسطينية.