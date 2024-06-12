تشييع شهداء "كفر دان" بالضفة الغربية ونحو 600 مستوطن يقتحمون الأقصى

شيع أهالي مدينة جنين جثامين 6 شهداء أعدموا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه قرية كفر دان غربي جنين بالضفة الغربية، في الوقت الذي اقتحم فيه مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة وسط حراسة من قوات الشرطة.

وردد المشيعون هتافات غاضبة مندده بالمجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وطالبوا المقاومة بالرد وتصعيد العمليات ضد الاحتلال.

ويعم الإضراب العام مدينة جنين وقراها حدادا على شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، خلال أقل من 48 ساعة.

يذكر أن عدد الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول في الضفة الغربية، ارتفع إلى 544.

وكانت اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب تسلل وحدات إسرائيلية خاصة إلى بلدة كفر دان ومحاصرة أحد المنازل حيث دفعت بتعزيزات وبطائرة مروحية.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إن مقاتليها خاضوا مواجهات في المنطقة وأمطروا قوات الاحتلال بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة.

اقتحام الأقصى

من ناحية أخرى، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 590 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وأدوا طقوسا تلمودية احتفالا بعيد "الحصاد" اليهودي، وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وأوضحت الأوقاف أن مجموعات أخرى أدت صلوات تلمودية بأصوات مرتفعة عند باب الملك فيصل أحد أبواب المسجد الأقصى.

كما رشق مستوطنون المركبات الفلسطينية بالحجارة في أحد شوارع القدس. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، وأغلقت شارع سليمان قرب باب العامود لتأمين عبور المستوطنين إلى المسجد الأقصى.

وفي سياق آخر، هدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم، مساكن​​​​​​​ وأماكن لتربية الماشية في تجمع بدوي بالضفة الغربية المحتلة.

وقال حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (أهلية) -لوكالة الأناضول- إن "مجموعة من المستوطنين هاجموا تجمعا بدويا على طريق المعرجات قرب مدينة أريحا (وسط الضفة)، وهدموا 10مساكن ومنشآت تستخدم لتربية الأغنام".

وأضاف أن "هذه الاعتداءات تهدف إلى ترحيل السكان البدو من المنطقة والسيطرة عليها من قبل المستوطنين".

وخلال مايو/أيار الماضي، نفذ مستوطنون 221 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية) نشرته الاثنين.