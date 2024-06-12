اشتباكات بمخيم الشابورة وتحذيرات من نفاد الأكسجين بغزة

أسفرت غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة -اليوم الأربعاء- عن استشهاد نحو 25 فلسطينيا، وتزامن ذلك مع اشتباكات في مخيم الشابورة عقب اقتحامات لجيش الاحتلال في المنطقة.

وقال مراسل الجزيرة إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على بلدة المغراقة وسط القطاع.

وتحدث مراسل الجزيرة عن تسجيل 6 شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وذكر المراسل أن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ودمر القصف الإسرائيلي منزلا من 3 طوابق، حيث واجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات في انتشال جثامين الشهداء بسبب انعدام الإمكانات.

كما استشهد طفل وأصيب آخرون في حي النصر شمالي مدينة رفح.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، وأضاف أن قوات الاحتلال أعادت اقتحام المخيم، وسط قصف مدفعي وغارات جوية. وأشار إلى وجود اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في المخيم ومناطق أخرى جنوبي القطاع.

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة بمخيم الشابورة بقذائف الهاون "عيار 60".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 162 تواصل القتال في رفح جنوبي قطاع غزة، وزعم أن قوات من لواء غفعاتي قضت خلال الـ24 ساعة الماضية على ما سماها "الخلايا المسلحة"، وأضاف -في بيان- أن قوات من كتيبة 401 قتلت عددا من المسلحين وعثرت على معدات عسكرية، مؤكدا أن طائرات حربية هاجمت أكثر من 30 هدفا في مواقع مختلفة في أنحاء القطاع.

توقف المستشفيات

من جانب آخر، حذّرت وزارة الصحة في غزة من توقف المستشفيات والمراكز الصحية والمحطة الوحيدة في محافظة غزة التي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأكسجين، بسبب سيطرة الاحتلال على المعابر وعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.

وقالت وزارة الصحة إن حياة عشرات من المرضى والجرحى معرضة للموت المحتم، إضافة إلى تعرّض الأدوية في الثلاجات للتلف، وناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية سرعة التدخل لإدخال الوقود والمولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

من جانبها، أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" تسجيل أكثر من 800 شهيد ونحو 2400 جريح بقصف مكثف وهجمات برية للقوات الإسرائيلية بغزة منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري.

وأضافت المنظمة أنه "لم يعد بإمكاننا قبول القول إن إسرائيل تتخذ جميع الاحتياطات، فهذه مجرد دعاية".

من جهة أخرى، أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 29 جنديا، بينهم 10 في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق معطيات على موقع الجيش، نقلتها وكالة الأناضول، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ 3815 مصابا.