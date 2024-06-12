استطلاع: 61% من سكان غزة فقدوا شخصا على الأقل في الحرب

أظهر استطلاع للرأي، أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن حوالي 80% من سكان قطاع غزة فقدوا قريبا أو أصيب قريب لهم في الحرب الراهنة.

ونشر المركز الفلسطيني نتائج دراسة استطلاعية أجراها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية في الفترة ما بين 26 مايو/أيار الماضي و1 يونيو/حزيران الجاري، وتمحورت حول هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (طوفان الأقصى) وما تبعه من حرب واجتياح إسرائيلي بري، والمعاناة الإنسانية غير المسبوقة لسكان القطاع، وفظائع الحرب، والنقاش حول مستقبل القطاع بعد الحرب.

وأوضح الاستطلاع أن جمع البيانات لم يشمل منطقة شمال قطاع غزة المحاصرة، وهي المنطقة التي تشهد مجاعة متزايدة حسب التقارير الدولية.

وبشأن الضحايا من سكان قطاع غزة، قال 61% إن فردا أو أكثر من عائلتهم قد استُشهد خلال الحرب الحالية، بينما يقول 65% إن فردا أو أكثر من عائلتهم قد أُصيب خلال هذه الحرب.

وفيما يتعلق بالحصول على الطعام أو الماء، فإن 26% فقط من سكان قطاع غزة يستطيعون الوصول إلى مكان يمكنهم فيه الحصول على المساعدة، بينما يقول 72% إنهم يستطيعون ذلك ولكن بصعوبة أو مخاطرة كبيرة، فيما يقول 2% إنهم لا يستطيعون ذلك.

كما قال 64% من سكان القطاع إن لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين فقط، بينما يقول 36% إنه لا يوجد لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين.

وبحسب المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وهي مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية وغير حكومية، كما يرد في دليلها التعريفي، فقد بلغ حجم العينة في هذا الاستطلاع 1570 شخصا، منهم 760 شخصا تمت مقابلتهم وجها لوجه في الضفة الغربية (في 76 موقعا سكنيا) و750 شخصا في قطاع غزة (في 75 موقعا).