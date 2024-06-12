استطلاع: 61٪ من سكان غزة فقدوا شخصا على الأقل في الحرب

أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن حوالي 80% من سكان قطاع غزة قد فقدوا قريبا لهم أو أصيب لهم قريب لهم في الحرب الراهنة.

ونشر المركز الفلسطيني نتائج دراسة استطلاعية أجراها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية في الفترة ما بين 26 مايو/أيار و1 يونيو/حزيران، وتمحورت حول هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (طوفان الأقصى) وما تبعه من حرب واجتياح إسرائيلي بري، وحول المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لسكان القطاع، وحول فظائع الحرب، والنقاش حول مستقبل القطاع بعد الحرب.

وأوضح الاستطلاع أن جمع البيانات لم يشمل منطقة شمال قطاع غزة المحاصرة، وهي المنطقة التي تشهد مجاعة متزايدة حسب التقارير الدولية.

وفي موضوع الإصابات التي استهدفت سكان قطاع غزة، قال 61٪ إن فردا أو أكثر من عائلتهم قد استشهد خلال الحرب الحالية، بينما يقول 65٪ إن فردا أو أكثر من عائلتهم قد أُصيب خلال هذه الحرب.

وفيما يتعلق بالحصول على الطعام أو الماء، فإن 26٪ فقط من سكان قطاع غزة يستطيعون الوصول إلى مكان يمكنهم فيه الحصول على المساعدة، بينما يقول 72٪ إنهم يستطيعون ذلك ولكن بصعوبة أو مخاطرة كبيرة، فيما تقول نسبة من 2٪ إنها لا تستطيع ذلك.

كما قال 64٪ من سكان القطاع إن لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين فقط، بينما يقول 36٪ إنه لا يوجد لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين.

وبحسب المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وهي مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية وغير حكومية كما يرد في دليلها التعريفي، فقد بلغ حجم العينة في هذا الاستطلاع 1570 شخصا، منهم 760 شخصا تمت مقابلتهم وجها لوجه في الضفة الغربية (في 76 موقعا سكنيا) و750 شخصا في قطاع غزة (في 75 موقعا).