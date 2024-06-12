الحوثيون يهاجمون سفينة بالبحر الأحمر وغارات أميركية بريطانية على الحُديدة

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الأربعاء، أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة في البحر الأحمر بزورق مسيّر، وتحدثت عن تعرض مناطق في محافظة الحُديدة الساحلية لغارات أميركية بريطانية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان مساء اليوم، إن إصابة بالغة لحقت بالسفينة توتار وهي معرضة للغرق، مشددا على أن الحوثيين مستمرون في عملياتهم "انتصارا للفلسطينيين وردا على العدوان الأميركي البريطاني".

كما أشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين إلى تنفيذ عمليتين مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت هدفا بأسدود وآخر بحيفا.

وقبل ذلك، أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري بأن سفينة تجارية أصيبت ووجّهت نداء استغاثة بعد تعرّضها لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وقالت شركة إمبري إنّ السفينة أُصيبت على بُعد حوالي 68 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة "يو كيه إم تي أو" البريطانية بأن زورقا صغيرا اصطدم بمؤخر السفينة، لافتة إلى أن ربان السفينة "أبلغ عن تسرب المياه إليها، وليست تحت قيادة الطاقم" وأنه أفاد بإصابتها للمرة الثانية بقذيفة مجهولة محمولة جوا.

غارات أميركية وبريطانية

وفي تطور آخر، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن غارتين أميركية وبريطانية استهدفتا منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بعد أن استهدفت غارة منطقة الجبّانة بالمدينة نفسها، في حين لم يصدر تعليق من قبل واشنطن أو لندن بشأن تلك الغارات حتى الساعة.

وسبق أن أفادت جماعة الحوثي بأن عدة غارات أميركية وبريطانية استهدفت مطار الحديدة، الذي يضم مدرجا بطول 3 كيلومترات، كان يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، قبل أن يتوقف منذ سنوات بسبب تداعيات الحرب والصراع في البلاد.

وكانت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) قالت -أمس الثلاثاء- إنها نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية في تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأوضحت أن تدمير منصات الإطلاق تلك يأتي لأنها "تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تبحر بالمنطقة" مشيرة إلى أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات التي قالت إنها تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن بمنطقة البحر الأحمر.

وتضامنا مع غزة -التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات السفنَ التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

ويشن تحالف تقوده الولايات المتحدة -منذ مطلع العام الجاري- غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها البحرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربا على غزة خلّفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.