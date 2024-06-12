إجبار الدعم السريع أسرى على تقليد الحيوانات يغضب السودانيين

مع دخول كل يوم جديد في الحرب السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أصبحت جرائم وانتهاكات الأخير تتكشف للمجتمع السوداني وتنتشر بين جمهور منصات التواصل المحلية والعالمية دالة على فظاعتها وقبحها وخطورة مآلاتها على البلاد.

وغالبا ما يتفاخر مقاتلو الدعم السريع بهذه الانتهاكات آخرها كان انتشار مقاطع فيديو قيل إنها تعود لمقاتلين من الدعم السريع، وهم يجبرون أسرى بمدينة الفاشر على تقليد "أصوات الحيوانات" وسط سخرية منهم.

وتداولت حسابات محسوبة على الدعم السريع عبر منصة "إكس" مقاطع فيديو تظهر احتجاز مجموعة من الأفراد في غرفة زعموا إنهم أسرى من حركات الكفاح المسلح المقاتلة إلى جانب الجيش السوداني في عاصمة ولاية شمال دارفور.

⭕️#شاهد_الآن اسري حركات الفلنقايات في قبضة الأشاوس بتاريخ الاثنين 010/06/2014 يونيو بولاية شمال دارفور_الفاشر قول بااع😎✌️#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/1Tqn0tMyYf — ‏ود ابوك تنبش المتمرد🦅 (@RSF_Alryha) June 10, 2024

وأظهرت المقاطع أجبار أحد مقاتلي قوات الدعم السريع الأسرى على تقليد نباح الكلاب، ومرة أخرى صوات القطط، وهو يردد عبارة "نحن لم نسمع، أرفعوا أصواتكم" وسط تهكم واعتداء عليهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع توغل الدعم السريع في محاور عدة بالفاشر.

هذه المشاهد أثارت غضب جمهور منصات التواصل، وأبدى مغردون استغرابهم من هذه التصرفات التي وصفوها بالوحشية، وتساءلوا ان كان هؤلاء فعلا سودانيين أم لا؟.

سبحان الله تشعر أن الدعم السريع ليس من بنو البشر بمثل أفعالهم اللهم سلط عليهم جنودك عاجلاً غير آجل — Mohammed sayD (@ms5533938) June 12, 2024

وتساءل أحد المتابعين بعد مشاهدته للمقطع قائلا "من غير المفهوم أن تجبر قوات الدعم السريع الأسرى، سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين، على تقليد أصوات الحيوانات! هذا سلوك يدل على عدم التوازن العقلي".

قامت مليشيا ال دقلو الارهابية

باعتقال مجموعة من المدنيين

الابرياء العزل و اجبرتهم علي

تقليد اصوات الحيوانات و هذا

فيه تعدي للانسانية م كمية الحقد والحسد وجميع امراض

النفوس التي تحمله المليشيا

علي المواطن السوداني في نفسه و ارضه وعرضه و ماله

لا من معاقبة — AMAR EMAM Hussein (@hmd_yaser59099) June 12, 2024

وأشار آخرون إلى أن هذا التصرف من قبل مقاتلي الدعم السريع فيه تعد واضح على القيمة الإنسانية، وأنه أظهر أيضا كمية الحقد والكره في نفوسهم للسودانيين.

وقال سودانيون عبر وسم #جرائم_الدعم_السريع إن الشعب يذبح بصمت من قبل قوات الدعم السريع بدون ترحك المجتمع الدولي لإيقاف هذه المجازر.

-قامت مليشيا الدعم السريع باعتقال مدنيين عزل في مدينة الفاشر ووجهت لهم إهانات لفظية من خلال وصفهم بـ "الفلنقايات" وإجبارهم على تقليد أصوات الحيوانات مما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وكرامة المدنيين pic.twitter.com/IIisos2M8D — Yasser (@yasseralfadol) June 10, 2024

بينما طالب آخرون الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، بالضغط على الدول الداعمة لقوات الدعم السريع لوقف هذه لانتهاكات التي تقوم بها دون حسيب أو رقيب.

وأشار مغردون إلى أن الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع لا تقف عند حد، فقد سرقوا ونهبوا واغتصبوا وحرقوا ودمروا، أي شي من أجل المتعة.

-قامت مليشيا الدعم السريع باعتقال مدنيين عزل في مدينة الفاشر ووجهت لهم إهانات لفظية من خلال وصفهم بـ "الفلنقايات" وإجبارهم على تقليد أصوات الحيوانات مما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وكرامة المدنيين pic.twitter.com/IIisos2M8D — Yasser (@yasseralfadol) June 10, 2024

وقال مركز الفاشر للخدمات الصحفية إن 8 من المتطوعين في المطبخ الخيري قتلوا في حي تمباسي بمدينة الفاشر، إثر سقوط قذيفة أطلقتها قوات الدعم السريع تجاه المدينة.