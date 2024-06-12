أمير قطر يبحث مع بلينكن جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة اليوم الأربعاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وقال الديوان الأميري إن أمير قطر استعرض مع بلينكن جهود الوساطة المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جانبه، قال بلينكن إن مباحثاته مع أمير قطر تناولت "الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن وتلبية الاحتياجات الإنسانية وإنهاء الحرب في غزة".

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بقصر لوسيل. https://t.co/txUSIdmZZG pic.twitter.com/uy1GMtD70b — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 12, 2024

وفي وقت سابق، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الأميركي الرد الذي سلمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الوسطاء بشأن مقترح الصفقة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التزام الدوحة بجسر الهوة والتقريب بين الفرقاء للتوصل إلى وقف الحرب، داعيا الأطراف كافة إلى تقديم تنازلات.

وقدمت حماس، أمس الثلاثاء، إلى الوسطاء ردها على المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية مايو/أيار الماضي استنادا إلى خطة مجلس الحرب الإسرائيلي، ويشمل 3 مراحل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.