3 مجازر جديدة والاحتلال يعلن انتهاء عملياته وسط غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتهاء عمليته العسكرية وسط غزة وذلك بعد نحو 6 أيام من انطلاقها، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 40 شهيدا و120 مصابا.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 37 ألفا و164 شهيدا، و84 ألفا و832 جريحا، فضلا عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 10 جنود، بينهم 9 في قطاع غزة، أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن أعلن صباح اليوم مقتل ضابط و3 جنود في معارك مع فصائل المقاومة بالقطاع.

يتزامن ذلك مع تواصل القصف منذ الفجر على مناطق وسط القطاع وخان يونس ورفح جنوبا مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين في صفوف المدنيين.

انسحاب إسرائيلي

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان له- "أكملت قوات الفرقة 98 مهمتها وهجوم الفرقة المشتركة شرق دير البلح وشرق البريج فوق وتحت الأرض"، زاعما أن الفرقة قتلت 100 مسلح فلسطيني وعثرت على أسلحة ودمرت عشرات البنى التحتية المعادية.

وأشار إلى أن الفرقة 98 في طور الإجراءات القتالية للمهمة المقبلة في قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الفرقة قد نفذت توغلات واسعة في قطاع غزة بما فيها داخل مستشفى الشفاء وبحي الزيتون بمدينة غزة، وفي جباليا (شمال) ومدينة خان يونس (جنوب).

والاثنين، تراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية، من المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، بعد توغل محدود دام 5 أيام.

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي تراجع من المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، واستهدف الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقال المراسل، نقلا عن شهود عيان، إن الجيش شرع بنسف مجموعة من المنازل، وتجريف العديد من المناطق السكنية والزراعية، قبل تراجعه.

شاهد | قصف إسرائيلي بجوار خيام النازحين على شاطئ بحر الزوايدة وسط قطاع غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/r3lzLOPocf — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 11, 2024

قصف وشهداء

ميدانيا، قال مراسل الجزيرة إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت المنطقتين الوسطى والشرقية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكد المراسل انتشال جثامين 3 شهداء من حي تل السلطان غربي رفح، مشيرا إلى تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق وسط المدينة.

كما أفاد بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على خيام النازحين في منطقة مواصي رفح، مؤكدا استشهاد شابين وجرح آخر في غارة استهدفت غربي المدينة.

وأفاد باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الزيتون وتجمعا لفلسطينيين في شارع الصحابة بمدينة غزة.

كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت شهيدا و7 جرحى بعد استهداف الاحتلال محيط مدرسة في مخيم البريج وسط القطاع.

عمليات المقاومة

من ناحية أخرى، واصلت فصائل المقاومة عملياتها ضد قوات الاحتلال في مناطق عدة من القطاع، خاصة في مدينة غزة شمالا ورفح جنوبا.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قنصت جنديا إسرائيليا في محور نتساريم جنوب تل الهوى بمدينة غزة.

كما قالت إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقذائف في محاور التقدم برفح، وسط تواصل القصف في المدينة.

وأكدت أيضا أنها قصفت موقع كيسوفيم العسكري في غلاف غزة برشقة صاروخية، دون أنباء عن دوي صفارات الإنذار بالمنطقة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلّفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة.