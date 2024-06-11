3 شهداء قرب جنين والاحتلال يستخدم طائرات الأباتشي

استشهد 3 مقاومين فلسطينيين في اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

ووفقا لمراسل الجزيرة فقد وقعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية للبلدة.

وأشار المراسل إلى أن قوات خاصة للاحتلال دهمت منزلا عند المدخل الرئيسي للبلدة وفرضت عليها حصارا قبل أن تطلق عليه بقذيفتي إنيرجا.

وقد دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى البلدة في أعقاب الاشتباكات بين مقاومين وقوة خاصة إسرائيلية.

ووفقا لشهود عيان، فقد أطلقت طائرات الأباتشي الحربية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منازل المواطنين في البلدة.

وكان مقاومون قد استهدفوا بالرصاص شاحنة نقل استخدمتها قوات الاحتلال الخاصة في عملية التسلل لبلدة كفردان.

وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن المقاومين فجّروا عبوات ناسفة في آليات قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان.

كما قام قناصة الاحتلال بإطلاق النار على سيارات الإسعاف في البلدة.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في أنحاء الضفة، حيث استشهد 532 فلسطينيا منذ ذلك الحين، وأصيب 5 آلاف آخرين، بينهم 660 طفلا، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.