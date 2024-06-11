مشاركة إسرائيلية في البحث عن طائرة نائب رئيس ملاوي

قال رئيس ملاوي لازاروس تشاكويرا إن عمليات البحث ستستمر حتى يتم العثور على الطائرة المفقودة التي كانت تقل نائبه ساولوس كلاوس تشيليما، و9 آخرين كانوا على متنها أمس الاثنين. مشيرا إلى أن إسرائيل ضمن الدول المشاركة في عمليات البحث.

وأوضح في خطاب متلفز الليلة الماضية أن الطائرة لم تتمكن من الهبوط في المطار بسبب ضعف الرؤية وأمِرت بالعودة إلى العاصمة ليلونغوي مضيفا "لقد أصدرت أوامر صارمة بأن العملية يجب أن تستمر حتى يتم العثور على الطائرة، وأنا متمسك بكل ذرة أمل في العثور على ناجين".

وحسب خطاب الرئيس فإن منطقة البحث عن الطائرة تتركز حول دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات في محمية غابات. كما أشار إلى أن الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار باءت بالفشل.

وقال رئيس ملاوي إن بلاده تواصلت مع دول الجوار والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والحكومة الإسرائيلية لدعم جهود الإنقاذ.

وينظر إلى تشيليما على أنه مرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، على الرغم من القبض عليه عام 2022 ، وتجريده من سلطاته، واتهامه بالفساد والكسب غير المشروع في فضيحة رشوة تورط فيها رجل أعمال بريطاني من أصل ملاوي.

ومع ذلك، أسقطت محكمة في ملاوي تهم الفساد الموجهة إليه الشهر الماضي بعد أن قدم مدير النيابة العامة إشعارًا بوقف القضية. ونفى تشيليما ارتكاب أي مخالفات.