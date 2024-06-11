مسؤول فلسطيني: إسرائيل تستغل الصمت الدولي لارتكاب انتهاكات بحق الأسرى

قال رئيس الهيئة العليا لشؤون الأسرى في رام الله أمين شومان إن إسرائيل تستغل الصمت الدولي لمواصلة ارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة بحق الأسرى الفلسطينيين في غياب أي رقابة.

وقال شومان في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، على هامش وقفة نظمتها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى بالتعاون مع فصائل فلسطينية، إن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لانتهاكات خطيرة أدت لاستشهاد عدد منهم.

وأكد أن "ما يجري في السجون لم يحدث في أي مكان بالعالم، فإسرائيل تستثمر الصمت الدولي وتنفذ جرائمها بحق الأسرى بعيدا عن أي رقابة".

وطالب شومان بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، كما طالب الجهات الدولية المعنية بشؤون الأسرى بزيارة المعتقلين الفلسطينيين، خاصة أسرى قطاع غزة.

وخلال الوقفة التي جرت اليوم في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، ندد عشرات الفلسطينيين بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وطالبوا بتدخل دولي وحقوقي عاجل لوقف تلك الانتهاكات.

نادي الأسير الفلسطيني: 9155 معتقلا فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر#حرب_غزة pic.twitter.com/46VUjRjqk1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 11, 2024

تحقيق

واليوم الثلاثاء، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني -في بيان مشترك- إن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تجاوز 9155 شخص.

وكان تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأميركية قد كشف عن انتهاكات تمارسها إسرائيل ضد فلسطينيين بمركز الاعتقال السري الواقع في صحراء النقب.

وتحدثت "سي إن إن" -في تحقيقها- عن انتهاكات وتعذيب لمعتقلين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سري بالنقب.

وقالت إن شهادات 3 إسرائيليين ممن عملوا هناك كشفت أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية للغاية في قاعدة عسكرية، أصبحت الآن مركز احتجاز بصحراء النقب.

ونقلت "سي إن إن" عن أحدهم أن الروائح الكريهة تملأ مركز الاعتقال حيث يُحشر الرجال معصوبي الأعين، ويُمنعون من التحدث والحركة.

وقال إن الأطباء في مركز الاعتقال يقومون أحيانا ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحيانا أطباء غير مؤهلين، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن.

كما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق -عن بيان للجيش الإسرائيلي- تأكيده أن 36 شخصا من سكان قطاع غزة لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.