قطر ومصر تسلمتا ردا من حماس والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الإسرائيلي
11/6/2024-|آخر تحديث: 11/6/202410:05 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | الخارجية القطرية: قطر ومصر تسلمتا ردا من حماس والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الإسرائيلي
عاجل | مصادر للجزيرة: الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار
عاجل | مصادر للجزيرة: هنية والنخالة سلما الرد على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار لرئيس الوزراء وزير خارجية #قطر
عاجل | مصادر للجزيرة: التعديلات شملت الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه معبر #رفح ومحور فيلادلفيا
المصدر : الجزيرة