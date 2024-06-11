عاجل | الخارجية القطرية: قطر ومصر تسلمتا ردا من حماس والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الإسرائيلي

عاجل | مصادر للجزيرة: الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار

عاجل | مصادر للجزيرة: هنية والنخالة سلما الرد على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار لرئيس الوزراء وزير خارجية #قطر

عاجل | مصادر للجزيرة: التعديلات شملت الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه معبر #رفح ومحور فيلادلفيا