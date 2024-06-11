قانون العفو عن انفصاليي كتالونيا يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين المسؤولين عن محاولة الانفصال عن إسبانيا عام 2017 حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، حيث سينتقل تطبيقه الآن إلى أيدي القضاة.

ويفترض أن يسمح هذا الإجراء المثير للجدل بعودة زعيم الانفصاليين في ذلك الوقت كارليس بوتشيمون إلى إسبانيا، بعد أكثر من 6 سنوات في المنفى.

وهيمنت معركة قانون العفو على الحياة السياسية في إسبانيا منذ انتخابات يوليو/تموز الماضي.

وتبنى مجلس النواب هذا القانون بشكل نهائي في 30 مايو/أيار الماضي، ويجب الآن تنفيذه في غضون شهرين من قبل القضاة الذين سيقررون ما إذا كان يمكن تطبيقه على كل حالة على حدة.

ويعارض العديد من القضاة هذا الإجراء، ولديهم أيضا إمكانية رفع الملف إلى المحكمة الدستورية الإسبانية أو القضاء الأوروبي.

وكتب جوردي تورول، الأمين العام لحزب بوتشيمون "معا من أجل كاتالونيا" على منصة إكس "تبدأ معركة جديدة.. تطبيق القانون من قبل بعض القضاة لن يكون سهلا، ولكننا سنحقق ذلك عاجلا أم آجلا".

وأعلن الحزب الانفصالي الرئيسي الآخر، حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا، أن حوالي 30 من أعضائه طلبوا الاستفادة من قانون العفو، بينهم أوريول يونكيراس الذي حكم عليه بالسجن 13 عاما لدوره في محاولة الانفصال قبل أن يتم العفو عنه عام 2021 من قبل حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.