تعليق مؤقت لاتفاق التعاون الشامل بين روسيا وإيران

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أن اتفاقا جديدا بين موسكو وطهران للتعاون الشامل جرى تعليقه مؤقتا بسبب مشاكل تواجه الشركاء الإيرانيين.

وقال المسؤول في الوزارة زامير كابولوف "هذا قرار إستراتيجي لقيادة البلدين"، مضيفا أن "العملية توقفت بسبب المشاكل التي تواجه شركاءنا الإيرانيين".

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم إن روسيا وإيران تواصلان العمل بشأن اتفاق للتعاون الثنائي الشامل، على الرغم من احتمال تغيير الجدول الزمني المحدد لبعض الأمور.

وأضاف بيسكوف أن روسيا تعتزم تطوير العلاقات مع إيران.

في المقابل، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الرسمية عن سفير إيران لدى روسيا قوله اليوم الثلاثاء إن طهران لم تعلق اتفاق التعاون الجديد مع موسكو.

ووطدت روسيا وإيران العلاقات في السنوات القليلة الماضية، وعارضتا ما تعتبرانها سياسة خارجية أميركية مضرة، في مسعى لإقامة ما تصفانه بنظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة.

وأُعلن عن العمل على اتفاق مهم جديد بين موسكو وطهران في سبتمبر/أيلول 2022 خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني في ذلك الوقت الراحل إبراهيم رئيسي.

ولقي رئيسي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية في مايو/أيار الماضي، وكان ينظر إلى الرئيس المحافظ على أنه خليفة محتمل للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.