تعنيف أمن القطارات في فرنسا لسيدة مغربية يغضب المغردين

أثار فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي غضب مستخدميها، حيث انتشر مقطع يظهر اعتقال سيدة مسنة، من أصول مغربية" حسب ما تم تداوله" من قبل عدد من أفراد الأمن التابعين للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية في محطة قطار بمدينة مارسيليا جنوبي فرنسا

وأظهرت المشاهد السيدة وهي تتكلم وتؤكد لصاحب الفيديو أنها مظلومة وأنها لم ترتكب أي خطأ وهي جالسة على الأرض مقيدة الأيدي وسط أفراد الشرطة.

🇫🇷Observez comment des agents de la sûreté SNCF traitent nos mamans❗️

Ça s'est passé hier, à la Gare Saint-Charles de Marseille 👉Pour rappel, les agents de la sûreté ferroviaire peuvent porter un uniforme, une arme et des menottes à la ceinture, mais ce ne sont pas des… pic.twitter.com/42Tfj6cGrr — Radia AYAD 🇫🇷🇩🇿 (@debunker_news) June 10, 2024

الفيديو أغضب رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين وصفوا تصرف رجال الأمن "بالعنصري" بمحطة سانت تشارلز، خاصة الطريقة التي عاملوها بها وهي سيدة كبيرة في السن.

بينما تساءل مغردون من الشارع الفرنسي عن الأساليب التي يستخدمها رجال الأمن في حق المدنيين وقال أحدهم "هل يستلهمون أساليب الجيش الإسرائيلي؟" قاصدا رجال الأمن.

أين أبناء ماما فرنسا؟

أصحاب ٱلدفاع عن حقوق ٱلمرأة!

أم أن حقوق ٱلمرأة خاصة بحرية ٱلتعري وحرية سب ٱلدين.. — AM 🇳🇱 (@AissaAlbarbari) June 10, 2024

وطالب بعض رواد الفضاء الأزرق بفهم أسباب اعتقال السيدة، مشيرا إلى الابتعاد عن العاطفة في مثل هذه المواقف.

فيما دعا آخرون إلى التصدي لمثل هذه الأفعال التي أصبحت منتشرة في فرنسا وتجب محاسبة كل ظالم.

هذا تباشير وصول اليمين المتطرف ونجاحه في الانتخابات ..!! — BRINI HASSAN (@brini_hass) June 11, 2024

يذكر أنه لم تتضح تفاصيل الحادثة وأسبابها. كما تم إطلاق سراح السيدة بعدما أصر الشاب صاحب الفيديو على تصويرها وإيصال المشاهد إلى الجهات المعنية.