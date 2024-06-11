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السعودية تستضيف ألف حاج من قطاع غزة

وصول أوّل رحلة لحجّاج 1444هـ 🕋 من حساب وزارة الحج والعمرة
استضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من قطاع غزة (مواقع التواصل)
11/6/2024

أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمرا باستضافة 1000 حاج في إطار مبادرة "استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة" لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي.

وبهذا يصل إجمالي عدد المستضافين من دولة فلسطين إلى 2000 حاج، وذلك ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية.

 

وأشار إلى أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي قامت بالاستعداد لاستقبال ضيوف خادم الحرمين من ذوي الشهداء والمصابين في فلسطين وإعداد خطة لذلك من خلال عدد من اللجان التي مهمتها العناية بضيوف خادم الحرمين، وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسهولة.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، استقبال المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، تنفيذا لأمر باستضافة 2322 حاجًا وحاجة من أكثر من 88 دولة من مختلف قارات العالم.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)