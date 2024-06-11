السعودية تستضيف ألف حاج من قطاع غزة

أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمرا باستضافة 1000 حاج في إطار مبادرة "استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة" لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي.

وبهذا يصل إجمالي عدد المستضافين من دولة فلسطين إلى 2000 حاج، وذلك ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية.

#خادم_الحرمين_الشريفين يُصدر أمره الكريم باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي، ليصل إجمالي عدد المستضافين من دولة فلسطين إلى 2000 حاج.https://t.co/LHLfH7UUYQ#واس pic.twitter.com/yRdXokKfXA — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 9, 2024

وأشار إلى أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي قامت بالاستعداد لاستقبال ضيوف خادم الحرمين من ذوي الشهداء والمصابين في فلسطين وإعداد خطة لذلك من خلال عدد من اللجان التي مهمتها العناية بضيوف خادم الحرمين، وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسهولة.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، استقبال المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، تنفيذا لأمر باستضافة 2322 حاجًا وحاجة من أكثر من 88 دولة من مختلف قارات العالم.