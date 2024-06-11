أردوغان يزور حزب الشعب المعارض لأول مرة منذ 18 عاما

زار الرئيس التركي رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) رجب طيب أردوغان -اليوم الثلاثاء- مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في العاصمة أنقرة لأول مرة منذ 18 عاما.

وعقد أردوغان اجتماعا استمر لمدة 90 دقيقة مع زعيم حزب الشعب أوزغور أوزيل.

وتأتي زيارة أردوغان بعد أكثر من شهر على زيارة أوزيل لمقر العدالة والتنمية وإجرائه محادثات مع الرئيس التركي، عقب فوز حزبه بالانتخابات البلدية التي جرت في مايو/أيار الماضي.

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأنه من المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون بين الحكومة وحزب الشعب.

ويدعو أردوغان إلى دستور مدني، مؤكدا أن الدستور الحالي هو "نتاج الانقلاب العسكري عام 1980″، لكنه يحتاج إلى دعم ما لا يقل عن 37 من نواب المعارضة لطرح الدستور الجديد على الاستفتاء.

وفي مايو/أيار الماضي، استجاب أردوغان لطلب أوزيل بالعفو عن 7 جنرالات مسجونين لدورهم في انقلاب عام 1997 ضد حكومة نجم الدين أربكان.

وتعد زيارة أردوغان لحزب الشعب الأولى منذ 18 عاما، حيث زار حزب الشعب الجمهوري حينها عندما كان رئيسا للوزراء، بمناسبة افتتاح المقر الجديد للحزب في عهد رئيسه الأسبق دنيز بايكال.