آلاف الحجاج يتوافدون على مكة المكرمة وتحذيرات من الحر

يواصل حجاج بيت الله الحرام توافدهم على مكة المكرمة جوا وبحرا وبرا، استعدادا لأداء مناسك الحج، وسط تحذيرات طبية ورسمية للحجاج لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة هذا العام.

وأكدت السلطات السعودية استعدادها لاستقبال الحجاج، وأعلنت تجهيز كافة المرافق والخدمات لضمان سلامتهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، وقف على جاهزية "قوات أمن الحج" لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وشدّد الوزير على أن قوات أمن الحج على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل بأقصى درجات الحزم والقوة لمواجهة كل ما قد يعكر صفو ضيوف الرحمن، وبما يكفل لهم أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

تحد كبير

بدورها، أكدت وزارة الصحة السعودية أن موسم حج هذا العام يواجه تحديا كبيرا، يتمثل في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة بنسبة تتراوح بين 45 و48 درجة مئوية، مما يشكل خطورة على صحة الحجاج.

وشدد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، على أهمية اتباع الحجاج الإرشادات الصحية التي أصدرتها الوزارة، ومنها حمل المظلات لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء، والحرص على أخذ فترات راحة بين المناسك للحد من الإرهاق والإجهاد الحراري.

ولفت إلى ضرورة التزام الحجاج بهذه التعليمات لضمان سلامتهم وصحتهم خلال أداء مناسك الحج، مؤكدا أن الوزارة تبذل كافة الجهود لتوفير بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن عن حالة الطقس في المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، بتفاوت ما بين حار إلى شديد الحرارة وبدرجات تتراوح بين (45 – 48) درجة مئوية مع فرص ضئيلة لهطول الأمطار.

وقد بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى الآن وفقًا لوزير الحج السعودي توفيق الربيعة مليونا و200 ألف حاج.

وسجل موسم عام 2023 أكثر من 1.8 مليون حاج، كأول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ بدء جائحة كورونا أواخر 2019، وفق بيانات رسمية.