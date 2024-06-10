واشنطن توزع مشروع قرار معدلا بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار

وزعت الولايات المتحدة مساء الأحد مشروع قرار معدلا بمجلس الأمن الدولي بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويرحب القرار الأميركي المعدل باقتراح وقف إطلاق النار المعلن المعلن في 31 مايو/ أيار الماضي وقبلته إسرائيل ويدعو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقبوله، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل دون تأخير ودون شروط.

كما يؤكد مشروع القرار على أهمية التزام الطرفين ببنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويرحب باستعداد أميركا ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات.

ويرفض مشروع القرار أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.